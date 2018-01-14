Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık konusuna sıcak bakmadığını söyledi. Türkiye'nin sadece göçmen meselesinde iş birliği yapılacak bir mülteci kampı ya da terörle mücadelede konusunda iş birliği yapılacak bir askerî karargâh olmadığını dile getiren Çelik "Türkiye'ye bir ülke olarak bakacaksınız. Yakın zamanda bu (imtiyazlı ortaklık) Alman siyasetçiler tarafından dillendirildiğinde, oradaki siyasetçilere imtiyazlı ortaklık gibi bir modelin Türkiye'ye bakış açısı açısından ahlaksız bir teklif olduğunu ifade ettim" diye konuştu. Bakan Çelik, Türkiye'nin imtiyazlı ortaklık teklifine karşı tutumu hakkında, "'Kapağında imtiyazlı ortaklık' diye bir teklif görürsek bu kapağı dahi açmayacağız ve reddedeceğiz. Hiç kimse Türkiye'ye AB ilişkilerinde ikinci sınıf bir statü teklif edemez" dedi. Çelik, Türkiye ile AB arasında 23'üncü (yargı ve temel haklar) ve 24'üncü fasılların (adalet, özgürlük ve güvenlik) açılmasının önemine işaret ederek, "23. ve 24. fasıllar, fasılların kalbidir" dedi. Türkiye'nin eleştirildiği konulardaki fasılların açılmasını talep ettiklerini ve bu konulardan kaçmadıklarını söyleyen Çelik, eleştirilerinin omurgasını oluşturan fasılları açmak ve beraberce üzerinde çalışmak istediklerini ifade etti.