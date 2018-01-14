Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain bir örgüt olduğunu bütün dünyanın gördüğünü söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef Amerika’dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik. İade taleplerimiz gerçekleşmedi, henüz bir soruşturma açılmadı. İnşallah ABD de bunu bir gün anlar" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu rezidansında, bölgede yaşayan Türklerle bir araya geldi. ABD'nin, Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bazı konularda görüş ayrılıklarımız ve ilişkilerimizde inişler-çıkışlar olabilir ama bu FETÖ meselesi ile ABD'nin PYD'ye silah vermesi meselesi dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Bunları da diyalog yoluyla aşmaya çalışıyoruz. Esasen iki gün sonra Vancouver'da ABD ile beraber katılacağımız toplantı bile Kore Savaşı'ndan bu yana aramızda oluşturduğumuz müttefikliğin bir yansımasıdır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, son dönemde Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yaşanan yumuşama havasına ilişkin şunları söyledi: Bizim normal şartlarda ne ABD ile ne AB ile ne de Almanya ile problemimiz yok. Almanya şimdi ilişkileri düzeltmek istedi. Son ziyaretimizde ilişkilerde yeni bir sayfa açtık. Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı telefon açıp, 'Ben Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Derslerimde İslam medeniyetini anlattım. Osmanlının dünya medeniyetine katkılarını anlattım. Dolayısıyla ilişkilerimizi düzeltebilir miyiz?' dedi. 'Memnuniyetle' dedim. Ayın 25'inde kendisini, gençliğinde geldiği Büyükada'da ailesiyle birlikte ağırlayacağız ve yeni bir sayfa açacağız.



TÜRK MİLLETİ UYANDI

Çavuşoğlu, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ise "Türk milleti uyandı, Türk milletinin yeniden kendisine güveni geldi. Bunu Avrupalı dostlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye ve Türk milletine nasıl davranacağınızı biraz öğrenmeniz lazım. Tepeden bakarak baskıcı anlayışla olmaz, iki eşit ortak gibi konuşacağız. Meseleleri de bu şekilde aşacağız" dedi.