Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda, Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.Genel Kurul, bu haftaya denetimle başlayacak. 16 Ocak Salı günü sözlü soruların yanıtlanmasının ardından bazı uluslararası sözleşme ve anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.17 Ocak Çarşamba günü ise 19 Ocak Cuma günü süresi dolacak olan Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin TBMM Başkanlığına sunulması halinde, bu tezkere görüşülecek. OHAL, en son, 19 Ekim 2017 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmıştı.Genel Kurulda, 18 Ocak Perşembe günü de bazı uluslararası sözleşme ve anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

Komisyonların gündemi



TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun" çalışma ve faaliyetleri hakkında, bilgilendirme ve istişari amaçlı olarak 16 Ocak Salı toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da katılacak.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, 17 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Mustafa Özyar'ın Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak atanmasıyla nedeniyle boşalan bir kamu denetçisi için seçim yapacak.

Kamu denetçisi adaylarının belirlenmesine ilişkin kurulan alt komisyonun raporunu ele alacak olan Karma Komisyon, alt komisyonun belirlediği bir denetçinin üç katı kadar adayı dinleyecek.Seçilecek kamu denetçisi, komisyonda and içecek.AK Parti, CHP, HDP ve MHP gruplarının 16 Ocak Salı günü grup toplantıları yapılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısının kapalı bölümünde, taşeron işçilere kadro düzenlemesi hakkında bilgi verecek.