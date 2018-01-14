Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD öncülüğündeki koalisyonun açıklamalarına, "Bu durumun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye'nin teröre müdahale hakkı mahfuzdur" ifadesiyle tepki gösterdi. Sözcü Kalın ayrıca, terör örgütlerine karşı mücadelenin sınır içinde ve dışında süreceğini bildirdi.

Sözcü Kalın'ın açıklaması şöyle;

"Amerika Birleşik Devletleri, 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG'ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur."

ABD öncülüğündeki koalisyon, Türkiye ve Irak sınırı boyunca Fırat Nehri'nin kıyısında terör örgütü PKK militanları ile kurulacak 30 bin kişilik "sınır güvenlik gücü" oluşturulması için çalıştığını açıklamıştı.