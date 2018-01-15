Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' var.

Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim” sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise konuyu değerlendirirken şunları kaydetti: "Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydaları da olmaz."