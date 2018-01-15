İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' var.
Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, "Bir doktor ve bir anneyim. Bütün yaşamımı insan hakları mücadelesine adamış biri olarak daima terörü ve terör örgütlerini lanetledim” sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise konuyu değerlendirirken şunları kaydetti: "Bunlar İstanbul sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlardır. Bunlar İstanbul'da yöneticilik de yapamaz, bu ülkeye bir milim faydaları da olmaz."
CHP’li başkana soruşturma
15.01.2018 - 06:22 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 06:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’nin önceki gün yapılan İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, terör örgütleri ''PKK ve DHKP/C'nin propagandasını yapmak'', ''Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak'' ile ''Cumhurbaşkanına hakaret'' var.
Etiketler : canan kaftancıoğlu,
536430 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/536430.aspx
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