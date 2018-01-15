Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin Tokat il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir hafta içinde Afrin operasyonunun gerçekleşeceğini söyledi. Erdoğan, "Sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" dedi.

Erdoğan, Tokat İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, hukuktan sapmadan, duyguların esiri olmadan, suhuletle ve soğukkanlılıkla FETÖ ile mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı. 34 yıldır 50 bin insanın canına mal olan, vatanı parçalamaya çalışan bölücü terör örgütünün de kökünün kurutulacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim nazarımızda PKK neyse DEAŞ da odur. FETÖ ne kadar vahşi bir örgütse DHKP-C de YPG de aynı şekilde vahşi bir örgüttür. Şimdi Amerika isimler değiştiriyor. Sosyal demokratik güçler veya Suriye Demokratik Güçleri... Bunları artık yutmuyoruz. Tüm Batı’ya sesleniyorum, terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hâle getirilmesine fırsat veren ülkeler, ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım. Onun için terörist Gabar’da da teröristtir, Bestler Dereler’de de teröristtir, Kandil’de, Sincar’da, Afrin’de, Münbiç’te de teröristtir. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz. Tabii geceler bitmez. Geceler, çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir.

Artık devletin oyalama taktikleriyle geçirecek tek bir anının olmadığını vurgulayan Erdoğan, millî güvenliği tehdit eden, vatandaşların canına kasteden tüm örgütlerin kaynağında bertaraf edileceğini kaydetti.



TERÖRDEN ARINDIRMAYA AFRİN’LE DEVAM

Erdoğan, şöyle konuştu: Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz, aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Biz dostlarımızdan ülkemiz için beka sorunu olan böyle hassas, böyle kritik bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütüyle aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum. Nasıl Fırat Kalkanı Harekâtı’nı başarıyla neticelendirmişsek İdlib operasyonunu da sonraki adımları da inşallah zafere taşıyacağımıza inanıyorum.



FETÖ YENİ DİN İHDAS ETTİ

Pensilvanya’daki şarlatan, kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, iftirayı ve takiyeyi âdeta kutsallaştırarak, kendine yeni bir inanç, yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi bir dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının, çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur.

BAHÇELİ'NİN KARARI TEZGAHLARI ŞİMDİDEN BOZDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat İl Kongresindeki konuşmasında da özetle şunları kaydetti: Bahçeli'nin 2019 seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından memnuniyet duydum. Bu, karşımıza çıkacak nice oyunları, nice tezgâhları şimdiden bozan, dirayetli bir karardır. Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar verdiğinde hep ona saldırır. Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak değildir. Tek derdi, ağa babalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partilerinin emrine verilmemiş olmasıdır. KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir, bunu böyle biliniz.