Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti ile MHP’nin bir yıldır yerel yönetimlerde örtülü ittifaka gittikleri ortaya çıktı. İki partinin, 2017 başından itibaren boşalan belediye başkanlıkları için belediye meclislerinde yapılan seçimlerde ortak hareket ettiği belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta içinde yaptığı görüşmeden sonra iki partinin seçimlerde ittifak yapmasına ilişkin süreç başlarken, önümüzdeki hafta iki partinin oluşturduğu komisyon üyelerinin bir araya gelmesi bekleniyor. 2019 seçimlerine yönelik nasıl bir ittifak modelinin ortaya çıkacağı bu toplantılardan sonra şekillenecek. AK Parti ile MHP arasında 15 Temmuz’dan sonra başlayan iş birliğinin, özellikle yerel yönetimlerde bir yıldan beri örtülü bir ittifaka dönüştüğü belirtildi.

AK Parti kaynakları, 2017 başından itibaren boşalan belediye başkanlıkları için belediye meclislerinde yapılan seçimlerde MHP ile AK Parti’nin iş birliği yaptığını söyledi. Bugüne kadar, 16 belediyede yapılan iş birliği ile her iki parti, birbirlerinin adaylarını destekledi. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin bulunduğu belediye başkanlıkları için, belediye meclislerinde yapılan seçimlerde de AK Parti-MHP ittifakı gerçekleşti. AK Parti kaynakları, MHP ile yerel yönetimler konusunda yaptıkları ittifakın detaylarını şöyle anlattı:

2017 başından itibaren aslında örtülü bir ittifak yapılıyor zaten. Osmaniye’nin merkeze bağlı Cevdetiye belde belediyesinin başkanı vefat etmişti. Yerine belediye meclisinden seçim yapılacaktı. MHP ile ittifaka gittik. Yani iki partinin işbirliği bir yıldır sürüyor. Onların güçlü olduğu yerde biz onları destekliyoruz, bizim güçlü olduğumuz yerde onlar bizi destekliyor. Bugüne kadar 16 belediyede bunu yaptık. Buna Ankara ve İstanbul belediye başkanlıkları için yapılan seçimler de dâhil. Sadece, Düzce’de bize destek vermediler ama diğer tarafa da destek vermediler. Boş oy kullandılar. Örneğin Ceyhan belediyesinde durum kritikti. MHP destek vermese öbür taraf alıyordu. Bize destek vererek, meclisten AK Partili aday belediye başkanı seçildi.