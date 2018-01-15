Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de, Muharrem İnce gibi bazı muhalif isimler Kemal Kılıçdaroğlu'yla genel başkanlık yarışına girse de başarılı olmamamıştı. Kılıçdaroğlu'nun şimdiki rakibi ise İstanbul Barosu'ndaki başkanlık seçimlerini üst üste kazanabilen bir isim: Ümit Kocasakal.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK



Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın, çarşamba günü CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayacağı öne sürüldü.

İddianın sahibi, Ümit Kocasakal’ın baro başkanlığı döneminde baro yönetiminde yer alan avukat İsmail Altay.

"KUVAYİ MİLLİYE RUHU GELİYOR"



İsmail Altay, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şunları söyledi:

“Prof. Dr. Ümit Kocasakal 17.01.2018 Çarşamba günü saat 11.00 de Taksim Point Otel’de CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını halka açık olarak gerçekleştireceği basın toplantısı ile duyuracak. Kuvayi Milliye ruhu ile hareket eden vatansever dostlarımız bu basın açıklamasında omuz omuza olacaklar. O gün ve Atatürk Cumhuriyeti için iktidar yürüyüşümüzde birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyarım”



