Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması" nda konuşuyor. "2017 için felaket senaryoları üretenler avuçlarını yaladılar" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Türkiye 2017'de küresel ve ülke şartlarına rağmen bir şansa imza attı. 2017'nin başında kara kara düşünüyorduk. Umutsuzluk vardı. Ama üçüncü çeyrekte yüzde 11.2 büyüdük. Bunu tesadüf mü sanıyorsunuz. Alınan önlemlerin sonucudur.

ABD'NİN SKANDAL YPG AÇIKLAMASINA TEPKİ

Terör örgütlerine, bölgede emperyalist emelleri olan ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Amaç Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin, Türkiye'nin bölgedeki sorunları çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. ABD terör örgütlerine destek veriyor. Bölgede hiçbir oluşuma izin vermeyiz. ABD yanlıştan vazgeçmelidir. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir.