EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin AK Parti ile yapacağı “cumhur ittifakı”na karşı hükûmette yer alma iddialarına tepki göstererek “Böyle bir şey mümkün değil. Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Osmaniye dönüşü bir grup gazeteciye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar özetle şöyle:



ÜÇ DÖNEM VURGUSU: Cumhuriyet tarihi siyasi hayatımız açısından üç önemli dönemdir. İlki cumhuriyetin kuruluş dönemi, ikincisi çok partili siyasi hayat, üçüncüsü ise Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’dir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra yapılacak olan, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni çok iyi tanımlayıp, kavrayıp onun her türlü hukuki zeminini hazırlayıp uygulamaya geçmektir. 3 Kasım 2019 önemli bir tarihtir. Onu dikkate alarak çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum ve kurallarıyla işler hâle getirebilecek çalışmaların neler olması gerektiğini tartışılmalı, komisyonlarda ve Genel Kurulda görüşülmeli ve hayata geçirilmelidir.



BEŞTEPE’DEKİ ZİRVE: Sınırlı bir görüşme oldu. Basında yer aldığı şekliyle konuşmalarda “Uzlaşma nasıl olacak? İttifak nasıl olacak? C mi B mi D mi?” gibi konulara girilmedi. Sadece karşılıklı, iyi niyetle ortaya konmuş olan yaklaşımın hayata geçirilebilmesi için şimdi buna katkı sağlayan ve paylaşan partilerin üçer kişilik birer komisyonla çalışmaların başlatılması tavsiye edildi.



AFRİN OPERASYONU: Afrin tamamen Türkiye’ye tehdit olabilecek her türlü unsurdan arındırılmalıdır. Türkiye Suriye yakın bir yerde bir kuşakta kendisini tehdit edebilecek bir devletçik oluşumuna fırsat vermemelidir. Eğer bugünkü siyasi iktidar bu aşamaya gelmişse buna da tasarrufundan dolayı saygı duyarız. ABD 4 bin tırı bir yerden alıp oraya getiriyor ise bizimkiler de 105’lik obüslerle bir yerden girsinler.



KÜRT OYLARI TARTIŞMASI: Bunların hepsi zihnen felç olmuş insanlardır. Bu edepsizliği İmralı’daki cani dahi yapmadı. İmralı canisinden “Eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK’lılar benim taraftarlarım oy vermeyecek” diye bir şey duydunuz mu? Verir vermez ayrı bir konu. Ama Türkiye’yi böyle yanlış istikamete yönlendirmek doğru bir şey değil.



HÜKÛMETTE YER ALMA İDDİALARI: “Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver” demek ahlaki olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. MHP veya herhangi bir parti 2019’da TBMM’de temsil edilmiş olsa kurulacak olan bir yürütmenin içinde yer alma isteği ahlaki olmaz. Edepsizlik olur. Biz diyoruz ki, “Böyle bir şeyin içine girmeyiz.” Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz. Girenler de olursa gidiyor zaten bizimle alakası kalmıyor.

"TÜRKİYE BAŞINA BELA OLANLARI CESARETLENDİRMEMELİ"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) FETÖ sanıkları Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliyelerine yönelik kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Yargıyı kurumlar olarak birbirleriyle çatıştırarak ve üzerinde tartışmaları yoğunlaştırarak hatalara düşmemek gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Bir taraftan da hukuku farklı bir noktada yargılayıp bazı gelişmeleri dikkate alıp bugün için Türkiye’nin başına bela olmuş unsurları cesaretlendirecek konumda hukuku kullanmak da doğru değil” dedi.



MURAT BOZ’LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Bahçeli, Osmaniye’de konser veren şarkıcı Murat Boz’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konsere kalamadığı için üzüntülerini ileten Bahçeli, bir Osmaniyeli olarak programa katkısından dolayı kendisine ve Hadise’ye teşekkür ederek, Ankara’ya dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Bahçeli şarkıcı Boz’a, “Hadise hanıma da hürmetlerimi söyleyiniz” diye konuştu.