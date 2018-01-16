Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “kritik dönemeç” olarak gördüğü 2019 seçimleri için hazırlanacak seçim beyannamesi ve vaatlerin alt yapısı için AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı önemli bir çalışma yürütüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın öncülüğünde 81 ilde yapılan ekonomide şehirlerin beklentilerine yönelik çalışmada, il il halkın talep ve beklentileri alındığını söyledi. Yılmaz, yürüttükleri proje ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Biz her ilin mikro taleplerini alıyoruz. Her ilin kendine göre bir ekonomik potansiyeli var. Çeşitliliği yakalamak istiyoruz. Bölgesel ve yerel beklentiler sahada tespit ediliyor. Doğrudan sokaktaki vatandaşa soruyoruz, beklentileri neler. Teşkilatlara soruyoruz, aynı soruları STK’lara soruyor ve tartışıyoruz. O ilin bir anlamda MR’ını çekmiş oluyoruz. Hemen müdahale edilecek alanlar varsa gereğini yapıyoruz. Bu toplantılarda üç temel soruya cevap arıyoruz. Vatandaş hangi hizmetlerden daha fazla memnuniyet duyuyor. İkincisi mevcut projelerden hangisine hız vermemizi istiyor. Hangisini önemsiyor. Üçüncüsü ise gelecekteki beklentileri, yeni proje beklentilerini soruyoruz.”

Bu toplantılardan sonra 81 ilin beklentilerini ayrı ayrı analiz ederek, 2019 seçimlerindeki vaatlerinin altyapısını oluşturacaklarını kaydeden Yılmaz “Bu çalışma bize vaatlerimizin şekillendirilmesine fayda sağlayacak. 2019 vaatlerini de buradan çıkacak sonuçlara göre belirleyeceğiz” dedi.