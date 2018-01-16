İttifakların yasal hâle getirilmesinin bütün siyasi partileri rahatlatacağını dile getiren Destici, şöyle konuştu: “Ben AK Parti ve MHP ile birlikte bir seçim ittifakı yaparak seçimlere katılmak istiyorsam bu da kanuni hâle getirilmişse bundan daha doğal ne olabilir. Zaten 16 Nisan’da birlikte evet demişiz. Onun ötesinde biz milliyetçi, maneviyatçı kesimleriz. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp aday olduğunu açıklarsa biz de ondan sonra kurullarımızı toplar ve kanaatimizi bir karara çeviririz. Şu anda bir kanaatimiz var ama kararımız yok.”
BBP'den ittifak açıklaması: Kanaatimiz var kararımız yok
16.01.2018 - 06:15 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 06:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2019 seçimlerinde yapılacak ittifak konusunda sıcak mesajlar verdi.
Etiketler : bbp,büyük birlik partisi,ittifak,
536723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/536723.aspx
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