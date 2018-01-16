Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İttifakların yasal hâle getirilmesinin bütün siyasi partileri rahatlatacağını dile getiren Destici, şöyle konuştu: “Ben AK Parti ve MHP ile birlikte bir seçim ittifakı yaparak seçimlere katılmak istiyorsam bu da kanuni hâle getirilmişse bundan daha doğal ne olabilir. Zaten 16 Nisan’da birlikte evet demişiz. Onun ötesinde biz milliyetçi, maneviyatçı kesimleriz. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp aday olduğunu açıklarsa biz de ondan sonra kurullarımızı toplar ve kanaatimizi bir karara çeviririz. Şu anda bir kanaatimiz var ama kararımız yok.”