Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye’deki açılış töreni sonrasında Hadise’yle birlikte sahneye çıkan Murat Boz’u telefonla aradı.

Gazetecilerle sohbeti sırasında Boz'u telefonla arayan Bahçeli, konsere kalamadığı için üzüntülerini iletti. Bahçeli, katkısından dolayı Boz ve Hadise’ye teşekkür etti. Boz’a, “Hadise hanıma da hürmetlerimi söyleyiniz” diyen Bahçeli, “MHP iddia edilenin çok üstünde oy alırsa ne diyeceksiniz?” sorusuna da Sibel Can’ın “Hançer” şarkısıyla yanıt verdi.

Bahçeli, “Vallahi karşılaştığım yerde acıyarak yüzlerine bakarım. Sibel Can’ın bir şarkısı var. Kader eşitsizsin” dedi. Daha sonra molada telefondan bir süre Can’ın Hançer şarkısı dinlendi.