Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli sözde "sınır güvenlik gücü" oluşturma kararına sert tepki gösterdi. Bu hamlenin uluslararası hukuku çiğnediğini belirten Bahçeli, ABD'nin lafa gelince Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirtti.

Bahçeli ayrıca, Türkiye aleyhinde yürütülen operasyonları işaret ederek, "Türkiye'ye parmak sallayanları anasından doğduğuna pişman ederiz" değerlendirmesinde bulundu. Olası Afrin operasyonuna da değinen Bahçeli, "Afrin'e bir şafak vakti girmek, helali hakkımızdır" dedi.