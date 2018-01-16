CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstinaf Mahkemesi'nde yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.