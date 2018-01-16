CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstinaf Mahkemesi'nde yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi
16.01.2018 - 12:34 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT TIR'ları davasının ikinci duruşması sona erdi. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.
Etiketler : Enis Berberoğlu,
536815 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/536815.aspx
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