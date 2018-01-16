Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul İl Başkanı seçimini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki, tam bir facia. Bu il başkanının geçmişine baktığımızda bizim bir şey söylememize gerek kalmıyor. Bu kafayla CHP bırakın iktidara gelmeyi kendi bütünlüğünü dahi koruyamaz" değerlendirmesinde bulundu.

NATO'YA NET MESAJ

Erdoğan ayrıca, sınır hattındaki gelişmeleri işaret ederek, "Bu toplantıyla benim NATO’ya da serzenişim var. Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Şu ana kadar siz ne tür bir tavır aldınız?" ifadelerini kullandı. Terörle mücadelenin süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Suriye'deki terör yuvalarını dağıtacağız" dedi.

OPERASYON MUHALİFLERLE YAPILACAK

Öte yandan toplantı sonrası soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası Afrin operasyonunun Suriyeli muhaliflerle yapılacağını belirterek, konu ile ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı aramayı düşünmediğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2-3 gün önce görüştüğünü söyledi. Erdoğan ayrıca, Trump'ın ona dönmeden onun Trump'a dönüş yapmayacağını belirtti. Bölgedeki PYD/YPG yapılanmasına Beşşar Esad rejiminin de sıcak bakmadığını dile getiren Erdoğan, savaş stratejisinde gecelerin sayısız olduğunu vurguladı.