Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu yapılan kongrede başkan seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, Tweet'leri büyük tepki toplamıştı.

HDP-CHP ittifakını eleştirenlere gerzek deyip, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara 'Kafa kesen IŞİD'ci terörist' muamelesi yapan Kaftancıoğlu'na Tweet'leriyle ilgili soruşturma açıldı.

HDP, 'ÇİRKİN SALDIRI YÜRÜTÜYORLAR' DEDİ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'na dünden beri çirkin bir saldırı yürütüldüğünü, kendisine ait olmadığı net olmasına rağmen bir eylemden, bir kadının fotoğrafının sergilendiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör destekçisi ve Türkiye düşmanı mesajlarına için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Ey Kemal Efendi, söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu, kiminle yoldasın gör işte." dedi.