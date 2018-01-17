Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Türkiye’nin önünde mutlaka aşması ve sonuçlandırması gereken üç ayaklı bir terör sorunu bulunmaktadır. Bunun birinci ayağını FETÖ’ye mücadele oluşturmaktadır. Teröristbaşı Gülen halen Pensilvanya’daki inindedir. ABD tarafından açıkça korunmakta, kollanmaktadır. FETÖ’yü ABD’den ayrı düşünmek, ABD’yi FETÖ’den bağımsız yorumlamak geldiğimiz bu aşamada makul ve mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır. Örgüt her yolu denemekte, her tezgâh ve tertiplerden medet ummakta, asıl suçluları kripto yüzleri perdelemek için oyun kurmaktadır. FETÖ iblisi son kozuyla, son komplolarıyla sürdürülen tarihî mücadeleye gölge düşürmenin hesabındadır. Bu suretle suçlu ile suçsuz birbirine karışmakta, doğru ile yanlış iç içe geçmektedir. Bize göre FETÖ’yle mücadelede cevabını aradığımız sorular vardır ve maddeler hâlinde şu şekildedir: 1- FETÖ’yle mücadelede devlet aklı topyekûn devrede midir? Yoksa sınırlı sayıda kişinin gayret ve çabasıyla mı süreç ilerlemektedir? 2- FETÖ’yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır? Siyasi ve hukuki bir eylem planı kurgulanmış mıdır? 3- Fikrî temelleri, millî hedefleri, hukuki sınırları berrak bir zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş midir? 4- Bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri nedir? Neler olmalıdır? FETÖ’cülüğün standart bir tanım ve tasviri yapılmış mıdır? 5- Biriken sosyal maliyeti, devlete karşı yükselen ön yargıları, toplumsal tabana yayılan mağduriyetleri nasıl ve hangi tedbir zinciriyle bertaraf edeceğiz? İnanıyorum ki, Cumhurbaşkanı da bunları düşünüyor ve üzerinde kafa yoruyordur. MHP; FETÖ’yle mücadelede devlet ve hükümetin yanındadır. Bu işi bitirelim, bu rezilleri artık tamamen hayat ve gündemimizden kuyumcu titizliğiyle ayıklayarak çıkaralım, hak ettikleri cezayı bulmaları için gereği neyse yapalım.



BİR ŞAFAK VAKTİ GİRERİZ

Üç ayaklı terör sorunundan ikincisi elbette PKK, üçüncüsü ise güney sınırlarımız boyunca zehir kusan PYD/YPG nifakıdır. ABD, fenersiz ve frensiz şekilde terör örgütleriyle suçüstü basılmış, yakayı ele vermiştir. Türkiye’ye parmak sallayanları, tehditvari ve emrivaki bir dille Türk milletini dize getirmeyi aklından geçirenleri anasından doğduklarına pişman ederiz. Afrin’e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz’le bağlantı yollarını kesmek, teröristlere Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helal-i hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Menbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.



KORKU DAĞLARI SARMIŞ

Güya AK Parti-MHP ittifakının Kürt kökenli kardeşlerimizi ürküteceği ima ve dolambaçlı yollardan ifşa edilmeye çalışılmaktadır. Ahlaklarının çivisi çıkmış bu eyyam ağaları millî ittifakı yıpratmak, yaralamak için gözlerini fal taşı gibi açmaya, kalemlerini silah gibi kullanmaya başlamışlardır. Korku dağları sarmıştır. MHP’yi kim Kürt düşmanı gösteriyorsa, bilinmelidir ki, alçaktır, haindir, sütünde haram, kanında irin vardır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizdir, bizim eşit ve saygın vatandaşımız, kardeşimiz, kader ortağımızdır. Kalleşlere ise buradan ekmek çıkmayacaktır.