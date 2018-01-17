Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti tarafından oluşturulan uyum komisyonu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Çok yararlı bir toplantı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız heyeti kabul edecek. Orada da Cumhurbaşkanımızın bu çalışmalara ilişkin görüş, öneri ve talimatlarını alacağız. Tempolu bir şekilde de komisyon toplantılarını sürdürecek. Henüz bir takvim belirleyemedik ama takvimin belirlenmesinde zaruret olduğunun altı arkadaşlarımız tarafından çizildi. Bu çalışmalarla ilgili Meclis’e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce anayasanın 67. Maddesi gereği Meclis’ten geçmesi gerekir. Bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif şeklinde önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis’e gelir. Mart sonundan önce de Meclis’te geçişi sağlanır" ifadelerini kullandı.