Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğu iddiaları kapsamında Ankara Başsavcılığı’na dün ifade verdi. Akşener’in elinde herhangi bir belge ve fotoğraf olmadığı, bu nedenle Başsavcılığa sadece sözlü beyanda bulunduğu belirtildi.

Akşener ve parti yöneticileri, Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğu, bunların seçim döneminde rol alacakları ve istenmeyen bir sonuç durumunda karışıklık çıkaracaklarına yönelik iddiaları gündeme getirmişti. Söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirten hükûmet yetkilileri, Akşener’e sert tepki göstermişti. Bunun üzerine Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bilgisine başvurulmak üzere çağrılmıştı. Dün öğle saatlerinde Ankara Adliyesi’ne avukatıyla birlikte gelen Akşener, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Ramazan Dinç’e bilgi sahibi sıfatıyla yaklaşık iki saat ifade verdi. Akşener’in ifadesinden öne çıkanlar şöyle:

“FOTOĞRAFLARI BANA BIRAKMADI”

“Ben eski İçişleri Bakanı olduğum için zaman zaman devlet içerisinde görevli bürokratlar ve sivil kesimden bazı insanlar önemli gördükleri konuları benimle, iktidarda tanıdığım insanlara iletmek üzere paylaşırlar. Kamuda çalıştığı için ismini açıklayamayacağım birisi Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla bana fotoğraflar gösterdi. Video kaydı yoktu. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Tokat ve Konya illerinde nerede, kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiği konusunda somut bilgiye sahip değilim.”

“DEVLET GEREĞİNİ YAPAR”

“Türkiye’nin başka hangi ili ve ilçesinde, nerede, kimler tarafından ve hangi sivil vatandaşlara kurulan kamplarda silahlı eğitim verildiğine dair bende somut bir bilgi yoktur. Yapılacak araştırma ile bu şekilde kamplar olup olmadığı devletin imkanlarıyla araştırılarak tespit edilmesi mümkündür. Ben önemli bir konuyu ve duyumu kamuoyuna mal olması bakımından basınla paylaştım. Devletimizin gereğini yapacağından şüphem yoktur.”

“HÜKÛMETE BİR SORU SORDUM”

“Ben de gazetedeki mülakatım sırasında konunun kamuoyuna mal olması için duyumları paylaştım. Hükûmete ‘Böyle bir konu var mı? Yok mu?’ diye bir soru sordum. Çok da faydası oldu. Bu haberden sonra İçişleri Bakanlığı HÖH (Halk Özel Harekât Derneği) ve benzeri yapılanmalar hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.”

SAVCILIK: ARAŞTIRACAĞIZ

Başsavcılık, Akşener’in iddialarını araştıracak. Herhangi bir bulgu tespit edilmesi halinde soruşturma başlatılmasına karar verilecek. Bu aşamada Akşener’in tekrar ifadesinin alınması gündeme gelebilecek.