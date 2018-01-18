Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV canlı yayınında gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un "Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" açıklamasının önemli olduğunu belirten Gül, "Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan" dedi. Bakan Gül ayrıca, ABD'nin PYD/YPG'ye verdiği silahları işaret ederek ,"ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

ABD makamları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamlarının geri adım atmak zorunda kalmıştı.