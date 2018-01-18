Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, A Haber canlı yayınında soruları cevapladı. Suriye sınırındaki son gelişmelere değinen Ünal, "ABD’nin kafa karışıklığı içinde olduğu görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanımıza PKK/PYD’ye silah yardımını saçma olduğunu açıklamıştı. Biz terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz. ABD'nin kararlılığımızı görmesini dilerim" dedi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle;

"ABD'nin kafa karışıklığı içinde olduğu görülüyor. ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanımıza PKK/PYD'ye silah yardımını saçma olduğunu açıklamıştı. Biz terör koridoruna asla izin vermeyeceğiz. ABD'nin kararlılığımızı görmesini dilerim. Biz yeni bir şey söylemiyoruz. Biz dün dediğimizi tekrarlıyoruz. Türkiye uygun gördüğü zaman içinde bölgeye operasyon yapar. Operasyon Afrin ile sınırlı değil.

Son dönemde ABD'nin kendi içinde de seslendirilmeye başlayan bir şey var. ABD'nin terör örgütleri üzerinde yürüttüğü vekalet savaşları tepkiye neden oldu. Bunun sürdürülebilirliği kalmadı ABD kafa karışıklığını gidermeli. Burası bir oyun alanı değil. Burası bizim evimiz."