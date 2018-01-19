Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel başkan ve Parti Meclisinin (PM) belirleneceği CHP 36. Olağan Kurultayı'na iki hafta kala parti kulislerinde hareketlilik yaşanıyor. 3-4 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultayda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olmak isteyenler çalışmalarına hız verdi. Sol akımla, ulusalcılar arasında çekişmenin yaşandığı CHP'de aday adaylığı için ortaya çıkan ilk isim, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, önceki gün "HDP güzellemesi yapanların bu partide yeri yok" diyerek adaylığını açıkladı. CHP Tüzüğüne göre, toplam delege sayısının yüzde 10'unun imzasıyla genel başkanlık başvurusunda bulunması gereken Kocasakal'ın, yaklaşık 120 imzayı toplayabilmek için çalışma yaptığı, çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Parti kulislerinde, Kocasakal'ın yeterli imzayı toplaması "sürpriz" olarak görülüyor.



MUHARREM İNCE DE ADAY

Ana temasının "adalet ve cesaret" olarak belirlendiği kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak en güçlü adayın, partinin 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultayında aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğu ifade ediliyor. Genel başkanlık için nabız yoklayan, yakın çevresiyle ve CHP'li eski politikacılarla görüş alışverişinde bulunan İnce, 22 Ocak Pazartesi günü Ankara'da düzenleyeceği toplantıyla adaylığını duyuracağını söyledi. İnce, 18. Olağanüstü Kurultay'da 177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday olmasına rağmen, sürpriz bir çıkış yaparak 415 oy almayı başarmıştı.



PM ÜYELİĞİ DE HAREKETLİ

İl ve ilçe kongrelerini sancılı bir şekilde tamamlayan anamuhalefet partisinde, başta İstanbul ve İzmir il kongreleri olmak üzere ortaya çıkan tablo, PM üyeliği yarışının da hareketli geçeceğini gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun ekibi ve muhalifler arasında rekabet giderek kızıştığı partide, PM'ye girmek isteyenlerin de yoğun bir kulis çalışması yürüttüğü ifade ediliyor. CHP'de PM üyeliğine seçilmek, Genel Başkanın oluşturacağı MYK'da yer alabilmenin de önünü açıyor. Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 60 PM üyesi belirleniyor.



ULUSALCILAR RAHATSIZ

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun desteğini alarak İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter'daki skandal paylaşımları hem parti içinde hem de tabanda rahatsızlığa sebep oldu. Kaftancıoğlu’nun görevden alınması için harekete geçtiği konuşulan parti içindeki ulusalcı kanadın; kadın başkanın görevden alınması ya da istifa ettirilmesi için CHP Genel Merkezi üstünde bir baskı kurmaya çalışacakları belirtiliyor.