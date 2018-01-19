Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partide MHP ve CHP’den katılan bazı isimler ilk krizde fikir ayrılığına düştü. Parti Genel Sekreteri eski CHP’li Aytun Çıray, "Tek adam rejimini kalıcı kılmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyecek ve beka sorunu oluşturabilecek Afrin savaş senaryolarına tamamen karşıyız" dedi. Bu açıklamadan bir kaç saat sonra İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan tam tersi yönde bir açıklama geldi. Halaçoğlu, sosyal medya hesabından "Geç de anlamış olsalar Türkiye'nin Afrin harekâtı doğrudur. Ancak bu yeterli değildir” mesajı paylaştı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da yaptığı açıklamada, "PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden tüm unsurlarının yok edilmesi için geç kalınmıştır. Harekete geçmek için niye bekleniyor hala anlamıyoruz. İYİ Parti Milletvekili olarak iki oğlumla beraber buradan ilan ediyorum, cepheye gitmeye hazırız" ifadelerini kullandı.