İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım "Terörle mücadeledeki kararlılığımızı bütün dünya ülkelerinin açık ve net olarak görmesini istiyoruz zira Türkiye'nin yaptığı terörle mücadele aslında Avrupa'nın güvenliğini de sağlıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'tan temizlenen alanların başka bir terör örgütü ile doldurulmasının asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yıldırım, "NATO'da müttefikimiz olan Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. Amerika, bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir." dedi.

Amerikalı yetkililerden 3 gün içerisinde birbirini tekzip eden açıklamalar geldiğini vurgulayan Yıldırım "Bir gün 'burada bir sınır güvenlik ordusu kurulacak' deniyor, daha sonra 'Yok biz öyle demedik' deniyor, daha sonra da 'Böyle bir düşüncemiz yok, biz DEAŞ'la bölgeyi temizledikten sonra oradaki asayişi sağlamak üzere yerel unsurlardan bir güvenlik oluşturuyoruz' gibi açıklamalar geliyor. Tabii bunlar bir kafa karışıklığının ifadesi ancak Türkiye'nin kararlılığı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen güneyinde bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermemiz söz konusu değildir. Bu konuda uluslararası hukuktan kaynaklanan ve milletimizin can ve mal güvenliğini esas alan, hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır" diye konuştu.

"HER TUŞ İZ BIRAKIYOR"

Başbakan Yıldırım, özellikle mala karşı işlenen suçlar ve uyuşturucuyla mücadelede asla taviz verilmemesi yönünde çağrıda bulunarak "Artık suçlar gerçek hayatta işlenmiyor, sanal dünyada da suç işleniyor. Kanunlara göre gerçek hayatta ne suçsa sanal alemde de o suçtur. İnternet, sosyal medya kullananlar şunu iyi bilmelidir, 'Aman ne olacak yazarım, kim beni nasıl bulacak' diye düşünmesin. Bilgisayara bastığınız her tuş iz bırakıyor. Burada bir suç unsuru varsa mutlaka bulunup, eninde sonunda ortaya çıkarılıyor" diye konuştu.