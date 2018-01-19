Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA



“MHP lideri Devlet Bahçeli’yi yıpratma peşine düşenler, boşuna uğraşıyorlar. Sayın Bahçeli, siyaset hayatı boyunca, ‘önce ülkem ve milletim’ çizgisinde yürümüştür. 367 krizinde de, Gezi olaylarında da, 15 Temmuz’da da. ‘Milli Mutabakata’ muhalefet edenlerin acayip tepkiler göstermesi aklın alacağı işler değildir. Milletimiz ülkenin-milletin sorunlarına göre değil de, güç odaklarının beklentilerine göre pozisyon alan, hep bir yerlerden medet umarak iktidar arayan muhalefet etme siyasetine prim vermeyeceğini her seçim sandıkta ortaya koymaktadır. Bu çevreleri şimdiden ‘2019 Korkusu’ sarmıştır. Feryat bundandır.

Batılı küresel güçlerin Ortadoğu’ya yönelik operasyonlarıyla amaçladıkları şey, bölgeyi ‘İslamsızlaştırma’ ve ‘insansızlaştırmadır’. Batı’nın bu planına karşı duracak tek ülke Türkiye’dir. O yüzden FETÖ ile, PKK ile, DAEŞ ile, Türkiye’ye operasyonlar yapılıyor. Nihai amaç Türkiye’yi bölmektir, bu çok nettir. Türkiye, güneyinde bir uydu terör yapılanmasına asla izin vermeyecektir. İkiyüzlü politikalar iflas etmiştir. Yepyeni bir dönem başlamıştır. Yerli ve milli politikalar, Ankara merkezli stratejiler tek çıkış yolumuzdur.”