Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Suriye sınırındaki son gelişmelere de değinen Canikli, "Afrin harekâtı yapılacak, hazırlıkları olgunlaştırıyoruz. Afrin'de tüm terör hatları ortadan kaldırılacak" dedi.
ABD makamları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamları söylemlerini değiştirerek, "sınır gücü" değil, "iç güvenlik" birimi kurulacağını açıklamıştı.