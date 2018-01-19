Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile Bakanı Kaya, hastanedeki hamile çocuklarla ilgili şuaçıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanlığımız inceleme başlattı. İstanbul Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Gerçeklerin ortaya çıkmasını biz Aile Bakanlığı olarak takipçisi olacağız. Olayla ilgili avukatlarımız da savcılarımızla birlikte konuyu takip ediyorlar. Bahse konu olan çocuklarımızla ilgili de sosyal inceleme başlattık. Tüm çocuklarımızı ekiplerimiz evlerinde ziyaret edecek.

Şunu ifade etmek istiyorum bir kez daha. Türkiye'de hiçbir cinsel istismar vakasının üzerinin örtülmesine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz."

VALİ ŞAHİN İDDİALARA CEVAP VERDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddialarına yanıt verdi. Vali Şahin, "Şu an bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor. Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinin, 2017’nin ilk 5 ayında, 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunu polise bildirmediği ortaya çıkmıştı. Skandal, hastanede görev yapan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin, 1 Temmuz 2001 doğumlu bir çocuğun hamile olduğuna ilişkin kayıtların hastane sisteminde ve sosyal hizmetler biriminde tutulmadığını fark etmesiyle ortaya çıkmıştı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN SOSYAL HİZMET UZMANININ GÖREV YERİ 2 KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

Olayı ortaya çıkaran ve görev yeri 2 kez değiştirilip hakkında inceleme başlatılan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.’nin ise savcılık ifadesinde, “Kayıtları incelediğimde 1 Ocak 2017’den 24 Mayıs’a kadar 18 yaşından küçük kızlara ait gebeliklerin hastanedeki Çocuk İzleme Merkezi’ne, güvenlik güçlerine ve savcılığa bildirilmediğini tespit ettim. Bu konuda görevi kötüye kullanmaktan ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.