Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’nin millî güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamahayla karşılanmayacak. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da, kendi hukukumuzdan da doğan bir haktır. Bizim amacımız bölgede terör varlığını sona erdirmek” dedi. AFAD’a araç teslim törenine katılan Başbakan Yıldırım, Afrin’e yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım şöyle konuştu: Hudutlarımız dışında yeni terör alanları oluşturuluyor. Bunlara karşı da gerekli tedbirleri almamız lazım. Bir yandan sınırlarımızda fiziki güvenlik tedbirlerimiz artırıyoruz, bir yandan da sınırlarımız ötesinde saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın esası da budur. Oradan Kilis başta olmak üzere, Gaziantep bölgesine ulaşan tehditlere karşı gerekli operasyonlar yapıldı ve Allah’a şükür orada sıkıntı yaşanmıyor. Benzer şekilde yine güney sınırlarımızın herhangi bir yerinde bu ve buna benzer sınır güvenliğimizi tehdit eden olaylar oluyor. Bunlara da karşılığı aynı şekilde vereceğiz. Türkiye’nin millî güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamahayla karşılanmayacak. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da, kendi hukukumuzdan da doğan bir haktır. Bizim amacımız bölgede terör varlığını sona erdirmek. Zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek. İdlib’de biliyorsunuz rejim güneyden girdi, bir sürü insan kuzeye doğru hareket ediyor. Afrin’de de aynı şekilde sınırlarımıza doğru yönelme var. Bunların tedbirlerini alacağız. Bu konuda da hiçbir tereddüt yok. Kimsenin de bize nasihatte bulunmasına gerek yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Sadece vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var.