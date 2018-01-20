Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile AK Parti bünyesinde kurulan uyum komisyonlarından ‘Kamu personeli ve bürokrasi’ komisyonu kamudaki hantallığa ve vesayete son verecek çok önemli adımlar atacak. Erdoğan, hafta içinde topladığı uyum komisyonu üyelerine de, “Anayasa değişikliği ile vesayet odaklarını ortadan kaldırdık. Şimdi uyum yasaları ile de hem hantallığı hem de bürokratik oligarşiyi ve vesayeti ortadan kaldıracağız. Onun için uyum yasaları bu çerçevede hazırlanmalı. Hazırlıklar buna göre yapılmalı” dedi.



BÜROKRASİNİN TANIMI DEĞİŞECEK

AK Parti yönetimi tarafından oluşturulan 5 uyum komisyonundan biri olan ‘Kamu Personeli ve Bürokrasi’ komisyonunun en önemli çalışması da kamu bürokrasinin yeniden yapılandırılması olacak. Kamu Personel Rejiminde köklü değişikliklerin yapılması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum kapsamında, yeni bir bürokrasi tanımı yapılacak. Genel Müdür ve üzerindeki bütün bürokratlar Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bu kapsamda, kaymakam, vali, büyükelçi ve kurum başkanı seviyesindeki bürokratlar Cumhurbaşkanı ile göreve gelecek, cumhurbaşkanı ile gidecek. 16 Nisan referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliği ile getirilen cumhurbaşkanının kamudaki üst düzey yöneticileri atama ve görevden alma yetkisine dikkat çeken AK Parti kurmayları “Anayasadaki bu değişiklik uyum yasalarına da yansıyacak. Bütün üst düzey bürokratik yapının buna göre yeniden yapılandırılması lazım. Cumhurbaşkanı ile gelip cumhurbaşkanı gidecek bürokratların dışında kalan, kariyer bürokratları ise devlet memuru olarak görev yapacak” değerlendirmesini yaptı.

Ücret politikası değişiyor

Kamu personel rejiminin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyumu kapsamında, kamudaki ücret sisteminin de değiştirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, “Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak” demiş ve 2019’da kamuda bütün meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin kurulacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın, 5 uyum komisyonu üyeleri ile yaptığı toplantıda, en geç altı ay içinde çalışmaların bitirilmesi talimatını da verdiği öğrenildi. Toplantıda, uyum yasalarının TBMM’den hızla çıkartılması için Meclis iç tüzüğünde özel bir düzenleme yapılması önerildi. Bu konunun, Meclis iç tüzüğü değişiklikleri için oluşturulan uyum komisyonunun gündemine geleceği öğrenildi.