Bu arada, Almanya’da katıldığı bir etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah askerlerimize yardımcı olsun” diyerek Afrin operasyonunu destek verdi. Ancak, salondaki grup tarafından protesto edildi. Askerlerimizin yuhalanmasına tepki göstermeyen CHP Lideri, konuşmasını da fazla uzatmadı.
CHP'den tam destek: Harekâtın arkasındayız
22.01.2018 - 05:33 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 05:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TSK’nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin “Şanlı ordumuz önemli bir harekâta girişmiştir. Bu harekâtın arkasında desteğimiz tamdır. Bir an önce başarıya, hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Allah milletimize de askerimize de yardımcı olsun” dedi.
Etiketler : chp,bülent tezcan,afrin operasyonu,
538246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/538246.aspx
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