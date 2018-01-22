Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu arada, Almanya’da katıldığı bir etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Allah askerlerimize yardımcı olsun” diyerek Afrin operasyonunu destek verdi. Ancak, salondaki grup tarafından protesto edildi. Askerlerimizin yuhalanmasına tepki göstermeyen CHP Lideri, konuşmasını da fazla uzatmadı.