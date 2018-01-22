Başından itibaren Suriye’nin kuzeyinde ya da Irak’ın kuzeyinde PKK, PYD, YPG gibi hiçbir terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Destici, “İnşallah darısı Menbiç’e, Sincar’a diyorum” ifadelerini kullandı.