Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başından itibaren Suriye’nin kuzeyinde ya da Irak’ın kuzeyinde PKK, PYD, YPG gibi hiçbir terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Destici, “İnşallah darısı Menbiç’e, Sincar’a diyorum” ifadelerini kullandı.