Başından itibaren Suriye’nin kuzeyinde ya da Irak’ın kuzeyinde PKK, PYD, YPG gibi hiçbir terör varlığına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Destici, “İnşallah darısı Menbiç’e, Sincar’a diyorum” ifadelerini kullandı.
Destici: Darısı Menbiç ve Sincar’ın başına
22.01.2018 - 05:35 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 05:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Afrin harekâtına destek vermenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olan her kişinin görevi olduğunu belirterek “BBP olarak düşmana, düşman denilerek, yapılan her hareketin, harekâtın, hamlenin sonuna kadar yanındayız” dedi.
Etiketler : mustafa destici,
538247 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/538247.aspx
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