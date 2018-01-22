Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu dönemde gerçekleştirilen mücadelenin tarihtekinden daha zor olduğunu vurgulayan Albayrak, "Kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bu dönemdeki mücadele tarihte verilen mücadeleden çok daha zor. Kimse Türkiye'ye akıl vermeye kalkmasın. Batı, terörle mücadelede sınıfta kaldı. Bu ülke terörden canı yanıyorsa gereğini yapacaktır. Kimin terörün sözcülüğüne soyunduğunu hepimiz görüyoruz. Çocuklar silahlı militana dönüştürülürken neredeydiniz?"