Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sona erdi.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı yapılan görüşme 50 dakika sürdü

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtı sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile geçtiğimiz cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti. Zeytin Dalı harekâtına ilişkin son gelişmeler bu toplantıda ele alınmıştı. Yıldırım, aynı gün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak bilgi vermişti. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye dönmesinin ardından ise yüzyüze bir görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı.