Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştepe'de gerçekleşen Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele ettiğinin altını çizdi. Afrin'de yüzde 55 Arap, yüzde 35 civarında Kürt, kalanın ise Türkmen olduğunu söyleyen Erdoğan "Kimse kalkıp da 'bu böyledir' diyemez ama orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir" dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: Şu anda ülkemizdeki PKK gibi, Suriye'deki PYD de Kürtler için değil, bölge üzerinde çok farklı emelleri, projeleri, planları olan güçler için savaşıyor. Kan döküyor, can alıyorlar. Bu hain projenin nihai hedefinin Türkiye olduğunu görmemek, anlamamak için kusura bakmayın, aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil, aptal da değil.

KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ

Operasyonun ne zaman biteceğine ilişkin olarak da Erdoğan, şunları kaydetti: Afrin operasyonu tıpkı Fırat Kalkanı gibi, hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Bazıları diyor ki, bunu diyen de enteresan, Amerika, 'Süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı'. Peki o zaman ben de Amerika'ya soruyorum, Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu, ne zaman bitecek o? Biz iktidara gelmeden önce siz Irak'a girdiniz. Irak'ta bitti mi bu süre, hâlâ Irak'tasınız. Şimdi kalkıp, buraya da girdiniz, koalisyon güçleriyle buradasınız. Bunun süresi olur mu? Böyle bir savaş, matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil. Ne zaman iş biterse, bizim orada durmaya da zaten merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için de birilerinden icazet almak gibi bir derdimiz yok. Bunu da bilmeniz lazım.