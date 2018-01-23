Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı. Bozdağ özetle şunları söyledi:

- Bu harekâtta tek hedef, PKK, KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Hedef, terör örgütlerinin, teröristleri, barınak, sığınak, araç, gereç, silahları, lojistik noktaları, üsleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmuyor.

- İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmış durumdadır.

- Zeytin Dalı Harekâtı kesinlikle bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı değildir. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma ve yardım etme konusunda Türkiye, güzel örneklerin sahibidir.

- (ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ‘güvenli bölge için işbirliği yapabiliriz’ açıklaması): İş birliğinin yolu belli; silahları vermeyi durdurmak, ondan önce verilmiş olan silahları toplamaktır.

- Türkiye'nin harekât ile ilgili Rusya'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur.