Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir." dedi.

'OPERASYON SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YAPILMAKTADIR'

Kalın, "Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Bu ülkedeki Arap, Türkmen, Kürt kardeşlerimizin huzur, güven ve refah içinde bir Suriye'de yaşayabilmeleri için üzerimize düşenleri yapmayı, komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak görüyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır." diye konuştu.

'SİVİL HALKI AYIRT ETME KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZ EN ÜST DÜZEYDEDİR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında şu ifadeler kullandı:

"Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir."