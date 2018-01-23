Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şehit yakınlarına taziyelerini ileten Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: "Şehidimiz Musa Özalkan, Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz. Musa evladımız şu anda bizi dinliyor. Mehmetlerimiz bu karda kışta, büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir ırka karşı yapılan operasyon değildir.Yapılan operasyon tamamen terör örgütlerine yönelik bir operasyondur. Bu operasyonu inşallah milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız tam. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke, bu ülke nasıl bakmış? Buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar bu milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Bizi sınırlarımızda taciz eden 3-5 tane ipsize, soysuza bu sınırlarda soluk aldırtmayız. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz."