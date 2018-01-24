Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "Her ne pahasına olursa olsun bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız. Hiç ona buna güvenmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler" dedi.

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin de içinde bulunduğu toprakların iki asırdan fazla süredir büyük oyunların, tezgâhların yaşandığı bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Yıldırım, özetle şunları söyledi: Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunuyla diz çöktürülmeye çalışılıyor. Aziz millet bu oyuna gelmez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz bir şekilde yürütecek. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu coğrafyada bin yılı aşkın süredir kardeşçe yaşayan bu aziz milletin arasına ayrılık tohumları ekemeyecekler. Kardeşliğimizi, hukuk ve demokrasiyi koruyarak bütün terör örgütlerinin başını ezeceğiz. Bugünlerde aydın maskeli bazı tiplerin, çeşitli mecralarda dillendirdikleri yalanlara karşı da milletimizin uyanık olmasını istiyorum. Zeytin Dalı Harekâtı sırasında sanki Kürt kardeşlerimize yönelik bir operasyon yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu zinhar doğru değildir. Bu en büyük alçaklıktır. Biz ölürken, milletçe gözyaşı dökerken, musalla taşlarından şehit cenazeleri kalkarken taziyelerini bile ağız ucuyla iletenler, şimdi biz bu işe hukuk ve meşru müdafaa çerçevesinde son verirken ahkâm kesmesinler. Ölen bizim askerimiz, ölen bizim polisimiz, gazi olan bizim Mehmetçik'imiz. Bombaların hedefi olan bizim insanımız.



ÇAY GİDER KUM KALIR

(Zeytin Dalı Harekâtı) Asıl olan, bu bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer bütün etnik kökene sahip masum ve sivil insanları, alçak PKK, DEAŞ terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak, onları rahata erdirmek. Her ne pahasına olursa olsun bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız. Hiç ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar, çay gider kum kalır. Bizimle burada birlikte yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler.