Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan için tüm devlet erkânı Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde hazır bulundu. Erdoğan, şehidin anne ve babasıyla bir süre sohbet etti. Bu arada vatandaşlar, “Cumhurbaşkanım arkanızdayız” şeklinde harekâta ilişkin destek mesajlarını ilettiler.

Şehit Özalkan’ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımı hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu tweetlerde âdeta şehadetten gelecek olan paranın bile nereye yatırılması gerektiğini de orada bildirdi. Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. En güzeliyle hallederiz” dedi.

Cenaze namazının ardından cemaate seslenen Erdoğan, “Çok önemli bir operasyonlar silsilesi içerisinde ordumuz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Herhangi bir kavme, herhangi bir ırka karşı yapılan bir operasyon değil, bu operasyon tamamıyla YPG, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik operasyondur. Bu operasyonu Allah’ın izniyle milletimiz, Özgür Suriye Ordusu birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. Kararlıyız, azimliyiz. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu ülke nasıl bakmışa bakacak hâlimiz yok. Bu konudaki karar milletindir. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek ve bizi sınırlarımızda taciz eden üç-beş tane ipsize, soysuza sapsıza biz bu sınırlarda soluk aldırtmayız” dedi.

Şehit astsubay, cenazenin ardından Ayaş ilçesi Bayat Köyü Mezarlığına defnedildi.