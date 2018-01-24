Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "44. Muhtarlar Buluşması"nda konuştu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na da değindi. Harekâta ilişkin "Adım adım Afrin'i kontrol altına alıyoruz. Harekât başarıyla sürüyor" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı, bölgedeki terörin kökünün kazanacağını vurguladı.

"ALMAN POLİSİ TERÖRİSTLERİ İZLİYOR"

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir havalimanında terör örgütü paçavraları ile gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşları, vatandaşlarımıza saldırmıştı. Alman makamlarının bu duruma sessiz kalmasını ve bu terör örgütü yandaşlarının oraya nasıl geldiğini sorgulayan Erdoğan, "Bunlar barbar, hırsız, ırz düşmanı. Alman polisi teröristleri sadece izliyor" dedi.

"İNSANLIĞIN DÜŞMANIYLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Bölgedeki terör örgütlerini "insanlığın düşmanı" olarak niteleyen Erdoğan konuşmasında, "Bu örgütü destekleyip, Türkiye'ye işgalci diyenleri insanlığından şüphe ederim. Biz aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı zihniyetle mücadele ediyoruz. Türkiye sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor, insanlığın onurunu da kurtarıyor" ifadelerine yer verdi.

"OBAMA BİZİ ALDATTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Suriye sınırında terör örgütü kontrolünde bulunan bir başka nokta olan Münbiç'i işaret ederken Zeytinlik Harekâtı'nı hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmediğini vurgulayan Erdoğan, "Münbiç'ten başlayarak oyunları bozup bölgemizi temizleyeceğiz. Obama da Münbiç konusunda sözünü tutmadı. Biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadı. Zeytinlik Harekâtı'nda Obama bizi aldattı" dedi.