Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da düzenlenen bir dizi etkinlikte ulusal, yerel, gazete, televizyon ve Türk Dünyası ülkelerinin basın mensupları ile buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Afrin’de YPG terör örgütünün arkasında Türkiye’yi kontro altına almak isteyen emperyalist devletlerin olduğunu söyleyen Bakan Numan Kurtulmuş, HDP’nin Afrin operasyonunda açık bir tavır sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Biz Türkiye’nin beka sorunu ile karşı karşıyayız”

Afrin operasyonunun bir siyaset meselesi olmadığını söyleyen Bakan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Milletmizin büyük bir çoğunluğu, kahir ekseriyeti ve kahir ekseriyeti temsil eden 3 siyasi partinin değerli yöneticileri böyle milli bir konuda ittifak içerisinde böyle bir kırmızı çizgide ortak hareket etmeleri son derece sevindiricidir. Milletimize de yakışan budur. AK Parti, CHP ve MHP’nin bu konuda bunu milli bir mesele olarak görmesi tam bir mutabakat içerisinde hareket ediyor olması sevindiricidir. Sağdan soldan bir takım çarpık sesler gelebilir. Burada aslında HDP de büyük bir sınav veriyor. Yani bu mesele bundan önceki meseleler gibi herhangi bir şekilde siyaseten o tarafa bu tarafa çekilecek bir mesele değildir. Bu meselede eğer Türkiye’ye bağlılarsa, bu topraklara herhangi bir şekilde aidiyetleri varsa burada bu mutabakat şemsiyesi altına HDP’nin de girmesi şarttır. Bu bir siyaset değildir. Biz Türkiye’nin beka sorunu ile karşı karşıyayız. Biz şimdi bu sıcak yerde otururken bizim Mehmetçiklerimiz belki bir dakika sonra ölümle burun buruna gelebilecekleri muazzam bir savunmayı yapıyorlar” dedi.

“Bu mücadelenin arkasında da Türkiye’yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor”

Afrin’deki YPG güçlerinin arkasında Türkiye’yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğuna değinen Bakan Numan Kurtulmuş, “Çok açık söylüyorum; Afrin savunmasının Çanakkale savunmasından bir farkı yoktur. Ya da Kurtuluş Savaşımızın herhangi bir cephesinden bir farkı yoktur. Kafkas cephesindeki mücadelemizden bir farkı yoktur. Nasıl bir asır evvel biz bir beka mücadelesini 7 düvele karşı verdiysek bugün de aslında 7 düvele karşı veriyoruz. Orada, Afrin’de verilen mücadele PKK’nın PYD’nin 3-5 tane yolda yürümesini bilmeyen militanına karşı verilen bir mücadele değildir. Bu mücadelenin arkasında da Türkiye’yi kuşatmak isteyen emperyalist güçlerin olduğunu tüm dünya biliyor. Bunu HDP’liler de biliyor” diye konuştu.

“HDP tavrını çok açık ortaya koymalıdır”

HDP’nin Afrin operasyonu konusunda net bir tavır sergilemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, “Dolayısıyla burada HDP tavrını çok açık ortaya koymalıdır. Türkiye’nin milli bağımsızlığından, onurundan bu ülkede yaşayan Türklerin, Kürtlerin diğer bütün unsurların dostça, kardeşçe yaşamasından yanalar mı? Yoksa emperyalistlerin kurduğu oyunun figüranı olan bir aktör mü? Siyasi aktörü mü? Buna karar vermeleri lazım. Dolayısıyla burada herhangi bir tereddüt asla kabul edilebilir bir tereddüt değildir. Bu anlamda Türkiye’de yaşayan Kürt kardeşlerimizin tutumuna da aykırı bir tutumdur. HDP bu sınavı ümit ediyoruz ki doğru bir şekilde geçerler. Türkiye’nin milli birliği, beraberliği, bu ülkenin gerçekten haklarının onuru için yapılan bu mücadelede hep beraber Türkiye’nin çoğunluğu ile birlikte dururlar diye ümit ediyoruz. Aksi milletin yapmış olduğu bu beka mücadelesinde emperyalistlerin safında yer almaktır. Bundan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.