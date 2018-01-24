Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çelik, resmi Twitter hesabı üzerinden bazı Alman politikacıların Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesini eleştirmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Eleştiri biçimlerinin tüm sınırların aşılması anlamına geldiğini ifade eden Çelik, "Terörizmle mücadelede orantılılıktan bahsederek Türkiye’nin meşru mücadelesine karşı tavır almak, terörü himaye etmenin örtülü anlatımıdır. Bu kadar meşru bir mücadeleyi en zor şartlarda ve tüm insani hassasiyetleri gözeterek veriyor Türkiye. Terör örgütünün bölge halkına zalimane davranışlarını görmeyenler şimdi bölge halkının insani durumundan bahsediyorlar. Birileri, buralarda yaşayan kardeşlerimiz ölümden kaçarken sınırlarını kapattı, mazlumların hayatlarına duyarsız kaldı, sadece Türkiye bu insanlara kucak açtı. Türkiye insani durumlar karşısında en hassas ülkedir. Türkiye’nin terörle mücadelesi meşruiyeti en yüksek mücadeledir. Buna karşı çıkanların hangi amaçlar güttükleri son birkaç günde iyice ortaya çıkmıştır. Bölgedeki Kürt, Türkmen, Arap tüm halkların kardeşçe yaşama iradesinin ve hakkının adıdır Zeytin Dalı. Katliam şebekesi terör örgütlerine terkedilmeyecektir bu insanlar. Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için hukuka uygun olarak en yüksek meşruiyetle verdiği mücadele aynı zamanda bölge halklarının terör örgütlerine terkedilmeyeceğinin beyanıdır. Bu meşru mücadeleye karşı çıkanlar meşruiyetle bağlarını kopardıklarını ve başka maksatlarla hareket ettiklerini göstermiş oluyorlar" açıklamasında bulundu.