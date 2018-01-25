Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yıldırım "Nijer teröre karşı titiz bir çalışma içinde. Özellikle ülkenin etrafındaki istikrarsızlıktan kaynaklanan El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütlerinin Nijer'de yerleşmesini ve istikrarı bozmasını önlemek adına ciddi gayret gösteriyorlar" dedi. Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi veren Yıldırım, şöyle devam etti: Şu ana kadar planlandığı gibi operasyon devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hâle getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bölge PKK/YPG/PYD ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar operasyon sürecek. Herhangi bir sorunumuz yok.

Başbakan Yıldırım, Yunanistan ile yaşanan adalar kriziyle ilgili de şunları ifade etti: Kardak'ta 96'da yaşanan krizi bugüne taşımak, bununla ilgili bir faaliyet göstermek, yeni bir kriz oluşturmak komşuluğa yakışmaz. Biz terörle mücadeleyle meşgulken bulanık suda balık avlama hevesine komşularımızın kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Ama buna benzer bir faaliyet eğer olursa, Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin.

Nijer Başbakanı Rafini ise, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vererek "Güvenlik konusunda Türkiye bizim için kararlılık, dayanma, güç ve direniş örneğidir" diye konuştu.