Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Afrin'in huzura kavuşacağı günler sayılı ve yakındır. Sahadaki mıntıka temizliği kahramanca sürdürülmektedir” diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"İçimizdeki YPG'lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma'nın onuruyla manen küle döneceklerdir.

‘İstikamet neresi?' sorusuna 'Kızılelma' cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma'yı şirk gören kripto münkirler varmış. Bre Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma'yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma, Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, iş birlikçiler idrak edemez. Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir.”