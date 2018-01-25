Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı.

''ABD İLE GÜVEN KAYBI YAŞANDI''

Çavuşoğlu “Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli “ dedi.

''ÖNCE GÜVENSİZLİK ORTAMI GİDERİLMELİ''



İki ülke arasında güven kaybı yaşandığını belirten Dışişleri Bakanı “maksatları ne bilmiyoruz, önce güvensizlik ortamı giderilmeli” diye konuştu.

ABD 'GÜVENLİ HAT' ÖNERİSİ YAPMIŞTI



ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson'a 'Taciz olursa müdahale ederiz' dedim. Tillerson, 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi; 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. ABD YPG'ye verilen desteği sonlandırmalı" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet