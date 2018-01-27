Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, operasyonla ilgili bilgi verdi. Sinirlioğlu, "Harekâtla DEAŞ'ın sızmasına ve PKK/YPG saldırılarına karşı sınır güvenliğinin sağlanması, Afrin'deki teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi ve sivillerin terör belasından kurtarılması amaçlanıyor" dedi. AK Parti milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Tuğrul Türkeş ve Suat Önal, MHP milletvekili Zühal Topçu ile Azerbaycan Heyeti üyesi Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde söz aldı. Kılıç, Türkiye'nin terör tehdidi altında bulunduğunu ve bu yüzden harekât başlattığını söyledi. Türkeş, "Yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşü için terörden arındırılmış bölgeler oluşturulmuştur. Görev bittikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’ye dönecektir" dedi. Paşayeva "Bu harekât Kuzey Suriye’ye istikrar ve barış getirecektir" ifadesini kullandı.