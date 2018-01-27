Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Operasyonunun kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Çok yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hâle Allah'ın izniyle getirilecektir" dedi.

"121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşan Erdoğan, Avrupa Parlamentosunda bu harekâtı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere seslendi, “Gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Ruanda'da, Mali'de arayın” dedi. Birilerinin ısrarla “Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun” diye güya telkinde bulunduklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar, karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz.

Operasyona başlayalı daha 7 gün oldu. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Irak ne kadar sürdü? Yaklaşık 18 yıl, hala oradasınız. Libya, Mali, Ruanda, buralar ne kadar sürdü? Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansalar ne olur? En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki ‘Bizi bu kadar eleştirmeyin.’ Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar?

Teröre karşı mücadeleyi vereceksek beraber vereceğiz, yoksa biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi, kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz.

Hiç kimse de bizi yalanlarla, tamamen oyalamaya dönük vaatlerle, arkası boş manevralarla yolumuzdan alıkoymaya çalışmasın. Biz o aşamaları çoktan geride bıraktık. Bir zamanların Türkiye’sinde bu tür afra tafralar işe yarıyor olabilir. Bugünkü Türkiye, bambaşka imkânları, hedefleri, vizyon ve hayalleri olan bir Türkiye’dir.

Zeytin Dalı operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Menbiç’i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Menbiç’in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz.



ÖSO’YA TERÖRİST DEDİRTMEM

Özgür Suriye Ordusu’nu terörist olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum, benim Mehmet’imin yanında bu mücadelenin içinde yer alan Özgür Suriye Ordusu, şahsiyetli, onurlu bir mücadelenin onlar da askerleridir, kendilerini alkışlıyorum. Özgür Suriye Ordusu mensuplarına terörist diyenler, tam aksine YPG’nin, PYD’nin, DEAŞ’ın, PKK’nın tam benzerleridir, tam kendileridir.