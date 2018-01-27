Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım özetle şunları kaydetti:

Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına karşıyız, bunu en baştan ilan ettik.

Dost ve müttefik bildiğimiz bir ülke ha babam orada PKK'lıları silahlandırıyor. Amerika gibi büyük bir ülke, dünyanın süper gücü, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?

3 bin 600 DEAŞ militanını biz orada etkisiz hale getirdik. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada.

“Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz” diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun.