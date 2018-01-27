Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası’nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk’ü gönderdiği telgrafla tebrik etti.
Erdoğan’dan Ekrem Öztürk’e tebrik telgrafı
27.01.2018 - 13:02 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası Takhti Kupası’nda altın madalya kazanan sporcu Ekrem Öztürk’e tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : Ekrem Öztürk,
539498 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/539498.aspx
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